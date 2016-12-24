В Саранске 30 апреля завершается отопительный сезон

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В Администрации Саранска утверждено постановление, согласно которому отопительный период 2020-2021 гг. завершается в столице Мордовии 30 апреля.
С 30 апреля дня прекращается подача теплоснабжения в объекты социальной сферы городского округа Саранск, в многоквартирные и жилые дома, собственники которых не установили условия определения окончания отопительного периода или дату окончания отопительного периода. Это решение актуально для такого режима, когда тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизованного теплоснабжения.
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