Бюджет Мордовии наполняется рекордными темпами

29 апреля в Саранске прошла сессия Государственного Собрания РМ, в работе которой принял участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов.

На сессии одним из основных решений стало утверждение изменений в республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Они связаны с дополнительным выделением республике финансовой помощи из федерального бюджета в размере 2 млрд. 667 млн. рублей. Из них 1 млрд. 632 млн. рублей направляется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 286 млн. – на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, работающих в режиме ковидных госпиталей, 210 млн. – на строительство хирургического корпуса детской республиканской клинической больницы, 253 млн. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, 143 млн. – на комплексное развитие сельских территорий, 93 млн. – на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, 20 млн. – на оснащение объектов спортивной инфраструктуры технологическим оборудованием.

И.о. министра финансов Мордовии Сергей Тюркин также отметил, что в первом квартале 2021 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики составили 8 млрд. 112 млн. рублей, что на 1 млрд. 267 млн. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Темп роста составил 118,6%, это 4 место в ПФО и 21 место по стране.