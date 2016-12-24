В Мордовию идет «ЭпиВакКорона»

Как сообщает региональный оперативный штаб, в ближайшее время вслед за «Спутник V» республика получит вторую вакцину от кронавируса - «ЭпиВакКорона». Обе вакцины не вызывают серьезных побочных эффектов, но «ЭпиВакКорона» менее реактогенна. То есть прививка переносится очень легко, практически без побочных проявлений.⠀

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги».