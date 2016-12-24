В Мордовию идет «ЭпиВакКорона»

«Жаворонок» с монеткой для лидера Мордовии
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 апреля с рабочей поездкой посетил Дубенский район.
Как сообщает региональный оперативный штаб, в ближайшее время вслед за «Спутник V» республика получит вторую вакцину от кронавируса - «ЭпиВакКорона». Обе вакцины не вызывают серьезных побочных эффектов, но «ЭпиВакКорона» менее реактогенна. То есть прививка переносится очень легко, практически без побочных проявлений.⠀
Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги».
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 апреля с рабочей поездкой посетил Дубенский район.
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив
На прошедшей неделе в управленческой среде Мордовии произошли заметные изменения
Минздрав республики будет увеличивать пропускную способность пунктов вакцинации от коронавируса
Столько коррупционных деяний выявлено за минувший год всеми правоохранительными органами республики
На совещании у Артёма Здунова обсудили перспективы развития региональной IT-индустрии
Мэр Саранска призвал отдыхать на природе культурно - не оставлять после пикников мусор и горящие костры
Майские выходные могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом в республике
Уроженка Мордовии завоевала три медали на Чемпионате России по биатлону, в том числе золотую в гонке преследования
Мордовия за последние десять лет лишилась почти 57 тысяч работающих