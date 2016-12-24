Нарастили темп

Репортер

Свыше 100 тысяч жителей Мордовии защитились от коронавируса

29 апреля в режиме видеосвязи в Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.
Врио Главы Мордовии Артём Здунов отметил, что впервые за долгое время число новых заболевших за сутки опустилось ниже 30, однако контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований необходимо усилить, учитывая предстоящие выходные. - «С учетом Указа Президента РФ о нерабочих днях майские выходные у нас будут достаточно длинными». Лидер республики напомнил, что руководитель государства принял такое решение по предложению главного санитарного врача России с тем, чтобы максимально снизить риски более активного распространения коронавирусной инфекции при использовании общественного транспорта.

«Расслабляться не нужно – праздники большие, будут приезжать гости, а они не всегда проверены и вакцинированы», - подчеркнул Артём Здунов и поставил задачу увеличения темпов вакцинации. - «В настоящее время в Мордовии реализовано более 90% поступивших доз. Провакцинировано свыше 100 тысяч населения. Эти темпы необходимо держать и наращивать, как только поступит очередная партия вакцины».

И.о. заместителя Председателя Правительства РМ Галина Лотванова доложила, что в ближайшие дни в регион поступит еще 19 тысяч доз вакцины. Прививочные пункты лечебных учреждений и мобильные комплексы в период выходных не будут работать только два дня - 2 мая и 9 мая. Это необходимо, чтобы не снижать темпы вакцинации и как можно быстрее достичь коллективного иммунитета от коронавируса.

На оперштабе также отметили, что в апреле резко увеличилось число жителей Мордовии, прибывающих из-за рубежа: 327 за месяц и 125 за последнюю неделю. Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Татьяна Харитонова напомнила, что с 1 мая все граждане, прибывающие из других стран, в течение 5 дней должны дважды сдать анализы на COVID-19, а данные внести на портал «Госуслуги».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Первоклассный футбол

Лидер Мордовии Артём Здунов, легендарные спартаковцы и известные футбольные блогеры выйдут на поле стадиона «Мордовия Арена»

Сокращаемся

За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей

«Не брала!»

Экс-директор Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает получения взяток

«Девятаев - наша гордость!»

В Торбееве состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву

Афиша на первомай

Городской парк культуры и отдыха Открытие 86-го весенне-летнего сезона «Место встречи - Пушкинский парк»

1
Заказать рекламу