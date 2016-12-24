Нарастили темп

Свыше 100 тысяч жителей Мордовии защитились от коронавируса

29 апреля в режиме видеосвязи в Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов отметил, что впервые за долгое время число новых заболевших за сутки опустилось ниже 30, однако контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований необходимо усилить, учитывая предстоящие выходные. - «С учетом Указа Президента РФ о нерабочих днях майские выходные у нас будут достаточно длинными». Лидер республики напомнил, что руководитель государства принял такое решение по предложению главного санитарного врача России с тем, чтобы максимально снизить риски более активного распространения коронавирусной инфекции при использовании общественного транспорта.



«Расслабляться не нужно – праздники большие, будут приезжать гости, а они не всегда проверены и вакцинированы», - подчеркнул Артём Здунов и поставил задачу увеличения темпов вакцинации. - «В настоящее время в Мордовии реализовано более 90% поступивших доз. Провакцинировано свыше 100 тысяч населения. Эти темпы необходимо держать и наращивать, как только поступит очередная партия вакцины».



И.о. заместителя Председателя Правительства РМ Галина Лотванова доложила, что в ближайшие дни в регион поступит еще 19 тысяч доз вакцины. Прививочные пункты лечебных учреждений и мобильные комплексы в период выходных не будут работать только два дня - 2 мая и 9 мая. Это необходимо, чтобы не снижать темпы вакцинации и как можно быстрее достичь коллективного иммунитета от коронавируса.



На оперштабе также отметили, что в апреле резко увеличилось число жителей Мордовии, прибывающих из-за рубежа: 327 за месяц и 125 за последнюю неделю. Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Татьяна Харитонова напомнила, что с 1 мая все граждане, прибывающие из других стран, в течение 5 дней должны дважды сдать анализы на COVID-19, а данные внести на портал «Госуслуги».



