В Саранске не будет праздничного салюта на День Победы

Оперативный штаб Мордовии утвердил формат проведения массовых мероприятий на День Победы. Торжества состоятся, но при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. На площади Победы пройдёт торжественный митинг с возложением цветов к памятнику погибшим воинам, все его участники сейчас отрабатываются - они должны быть провакцинированы или иметь антитела к вирусу. Парад в этом году будет небольшим, его участники также вакцинируются, что касается участвующих в параде школьников - они пройдут ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Традиционное организованное шествие праздничной колонны по улице Коммунистической на мемориальное кладбище в этом году отменяется. Не будет и вечернего праздничного салюта. Все люди, пришедшие на площадь Победы и Советскую площадь посмотреть за проведением парада в качестве зрителей, будут обязаны соблюдать требования, определенные Роспотребнадзором, - речь идёт о социальной дистанции и ношении масок. Напомним, что акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдёт в онлайн-формате.