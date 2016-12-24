В Мордовию доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Репортер

2 мая православные будут отмечать главный христианский праздник – Воскресение Христово. В Великую субботу накануне православной Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь.

В 2021 году в Мордовию Благодатный огонь будет доставлен в пятый раз. Принесение Благодарного огня в республику осуществляет Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» при поддержке врио Главы Республики Мордовии Артема Здунова.

Вечером 1 мая представители РОР «СПП РМ» доставят Благодатный огонь спецрейсом в аэропорт Саранска, а затем развезут его по всем районам республики, принесут в каждый храм.

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