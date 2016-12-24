Ученик Республиканского лицея для одаренных детей завоевал золотую медаль на 55-ой Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали семь золотых медалей на 55-ой Международной Менделеевской олимпиаде по химии. «Золото» команде России принесли одиннадцатиклассники Александр Трофимов (Свердловская область), Андрей Тырин и Георгий Жомин (Москва), Алексей Шарыгин (Вологодская область), Степан Епифанцев (Новосибирская область), а также девятиклассник Святослав Михайленко (Московская область) и десятиклассник Владимир Михайленко (Мордовия).

Всего в Менделеевской олимпиаде участвовали 145 школьников из 28 стран. Они разыграли 43 бронзовых, 29 серебряных и 15 золотых медалей. Почти половина наград высшей пробы осталась в России. Четыре «золота» положила в копилку команда Румынии. По одной золотой медали завоевали школьники Туркменистана, Турции, Узбекистана и Украины. «Российская сборная по химии традиционно входит в число мировых лидеров, но Менделеевская олимпиада собирает действительно сильнейших в мире школьников, увлеченных химией. Достоинства медалей порой определяются десятыми долями балла, – отметил председатель оргкомитета ММО-55, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков. – Это очень интересное и статусное соревнование. Неслучайно участников олимпиады приветствовали ведущие ученые (в том числе Нобелевский лауреат), а также президенты ИЮПАК и крупнейших химических обществ. Мы рассчитываем в будущем добиться того, чтобы в Менделеевской олимпиаде участвовали большинство стран мира».

Олимпиада проходила в дистанционном формате и состояла из двух теоретических туров. «Так как задачи Менделеевской олимпиады по уровню сложности порой превосходят задачи Всемирной олимпиады, многие страны используют Менделеевскую олимпиаду как некий контрольный старт, - отметил председатель международного жюри, заведующий кафедрой органической химии химического факультета МГУ, профессор Валентин Ненайденко. - К слову, несколько лет назад школьник из Румынии, также взявший абсолютное первое место на Международной Менделеевской олимпиаде, затем стал абсолютным победителем Всемирной олимпиады по химии».