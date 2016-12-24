Выбор комфортной среды

«Марафон идей»
Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске
В Мордовии стартовало голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году.
Оно продлится до 30 мая этого года. Проголосовать могут все желающие старше 14 лет.
От 17 районов республики, а также от города Саранска на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» заявлено сразу по несколько территорий и объектов. Какие из них будут благоустроены в следующем году, можно выбрать на сайте 13.gorodsreda.ru! Для этого необходимо иметь аккаунт на портале «Госуслуги» или зарегистрироваться в упрощенной форме по номеру телефона.
Во всех населенных пунктах, участвующих в проекте, будут работать волонтеры, которые помогут местным жителям проголосовать. Также получить подробную информацию о проекте можно, позвонив на горячую линию: 8 (8342) 39-16-73.
«Формирование комфортной городской среды» - федеральный проект, направленный на повышение комфортности жизни в российских городах. Жители Саранска уже определили территории, которые будут представлены на голосовании. Это сквер Подольских курсантов по ул. Гагарина - Комарова, бульвар Эрьзи и набережная р. Саранки.
Сквер Подольских курсантов на ул. Гагарина - Комарова
Заложенный в конце 70-х годов 20 века сквер получил свое название в сорокалетнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Обширная общественная территория находится на границе Ленинского и Октябрьского районов городского округа Саранск и при использовании современных приемов благоустройства может стать местом притяжения для жителей и гостей города.
Бульвар Эрьзи
Одна из старейших общественных территорий городского округа Саранск в этом году отмечает полувековой юбилей. Расположенный в густонаселенном районе бульвар нуждается в продуманном благоустройстве.
Набережная реки Саранки
Водные пространства всегда становятся украшением городских территорий. В нашем городе особенно важно уделить максимальное внимание существующим природным объектам. Набережная реки Саранки (между улицами Титова и Ботевградская) - одно из таких мест. Благоустройство этой территории позволит сделать ее излюбленным местом отдыха горожан в экологичном пространстве.
Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске
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