Покупка косметики в интернете обернулась потерей 122 тысяч рублей

Сотрудники полиции Саранска проводят проверку по факту хищения денежных средств у 28-летней местной жительницы, которая угодила в мошенническую ловушку при покупке косметики.

В интернете горожанка зашла на сайт известного магазина декоративной косметики и заказала там средство для макияжа стоимостью 1 379 рублей. В форме для оплаты девушка указала реквизиты своей банковской карты и коды, пришедшие в смс-сообщении. После чего с ее счета было списано 122 758 рублей. Впоследствии будет установлено, что интернет-сайт оказался подделкой.