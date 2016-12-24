Покупка косметики в интернете обернулась потерей 122 тысяч рублей

Кадровый вопрос
На прошедшей неделе в управленческой среде Мордовии произошли заметные изменения
Сотрудники полиции Саранска проводят проверку по факту хищения денежных средств у 28-летней местной жительницы, которая угодила в мошенническую ловушку при покупке косметики.
В интернете горожанка зашла на сайт известного магазина декоративной косметики и заказала там средство для макияжа стоимостью 1 379 рублей. В форме для оплаты девушка указала реквизиты своей банковской карты и коды, пришедшие в смс-сообщении. После чего с ее счета было списано 122 758 рублей. Впоследствии будет установлено, что интернет-сайт оказался подделкой.
На прошедшей неделе в управленческой среде Мордовии произошли заметные изменения
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