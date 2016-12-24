Андрей Бурковский: «Я антихайповый человек»

Андрея Бурковского многие телезрители помнят еще по КВН, шоу «Ледниковый период», сериалам «Кухня», «Последний из Магикян» и «Звоните ДиКаприо». Известен он также по фильмам «Тобол» и «Доктор Лиза». А сейчас его можно увидеть в сериале «Медиатор» на видеосервисе START. Его герой Андрей Павлов - профессиональный переговорщик, способный не только отговорить самоубийцу от опасного шага или войти в контакт с террористами, но и решить сложные вопросы бизнесменов...

«Я умею договариваться»

- Андрей, что интересного в сериале «Медиатор»?

- Когда я прочитал сценарий, понял: роль блестящая! Это психологическая драма, в ней нужно действовать монологами. Мой герой - обычный парень, работал в баре, ему необходимо было общение, это привело его в переговорщики. У него такой талант к коммуникации, которому трудно научить, - он работает по наитию. Иногда моему персонажу приходится говорить другим героям слова, за которые его ненавидят. Думаю, иногда зрители будут удивляться: «Зачем он это делает?» Но они увидят: он был прав! Самое сложное для моего героя - общаться не с террористами, а с обычными людьми, уверенными в своей правоте. В случае с террористом понятно, кто плохой, кто хороший. Задача моего героя - разобраться в человеке, понять, где он врет, изображает, а где на самом деле правда, в чем его внутренняя боль…

- Занятно…

- Главное - необходимо было понять всю тему, разобраться в этом. И еще была очень большая подготовка к тексту. Я взял сценарий и начал заранее учить все свои слова. Это было самое правильное, что я сделал в этот момент. Потому что там были сцены, которые без такой подготовки сделать в кино просто невозможно. Например, огромные трехминутные скороговорки у моего героя. Их нужно было за два месяца просто вызубрить, чтобы потом это произнести так, как хотел режиссер. И знание текста должно быть феноменальное. И была еще некая подготовка... Как бы я ни просил это заменить на то, что я умею делать - например на бег, - продюсеры и режиссер настояли оставить это в фильме: мой герой занимается йогой. И я три месяца ее постигал. Была сцена, где я стоял просто на голове - дубль за дублем, много минут. И все так спокойно отнеслись к этому. Я говорю: «Ну круто же!» - А мне: «Да, нормально…» А я: «Вообще-то два дня назад я не умел этого делать!» (Улыбается.) В общем, это был интересный опыт, и я рад, что он был в моей жизни…

- А вам в жизни встречались люди, которые умеют уговаривать, решать конфликты?

- Да. Это я!

- Значит, есть сходство вас и вашего персонажа?

- Я просто умею разговаривать с людьми, умею договариваться. Но сам герой - это, конечно, собирательный образ...

Точка опоры

- Вы волнуетесь перед премьерами фильмов или сериалов с вашим участием?

- Конечно. Я всегда нервничаю. Но меня поддерживает в такие моменты моя супруга - Олечка, которая прекрасно все понимает, все слышит.

- Значит, ваша основная поддержка - это она?

- Да, и дети.

- Супруга вас может критиковать?

- Я могу так ответить: если говорит супруга - то это очень объективное мнение! Если она сказала, что все очень плохо, значит, так оно и есть. А если говорит, что хорошо, то действительно все хорошо и отлично!

Здесь и сейчас

- Я несколько лет назад делала с вами интервью, и вы мне сказали, что не надо ничего откладывать: жить надо здесь и сейчас. Например, если у тебя день рождения - отметь его, а не откладывай на другой раз. Принцип этот не поменяли?

- Нет. Если сегодня ко мне на премьеру пришли все мои друзья, то мы обязательно вечером останемся, чтобы пообщаться. Надо пользоваться каждой возможностью.

- Вы играете в спектаклях, снимаетесь в кино и сериалах. Но ближе же, наверное, что-то одно?

- Это нельзя сравнивать. Вы поймите, у меня же в дипломе написано: «Актер театра и кино». Поэтому я обязан относиться ко всему одинаково. Просто это немного разные вещи.

- Вы когда-то начинали в КВН - наверное, сейчас мало кто вспоминает про это…

- Да, уже редко кто так говорит. И то, если произносят, то звучит так: «Вот раньше… А сейчас он знаменитый актер!» (Улыбается.)

- Но юмор все равно в жизни помогает?

- Юмор помогает всем и всегда - без юмора жить невозможно. Самая сильная драма в кино не может существовать без юмора, комедии. И самая крутая комедия не может существовать без драмы. Поэтому самоирония - это самое важное, что есть в этой профессии.

- Пандемия как-то повлияла на ваши взгляды?

- Нет. Я понимаю, что самое главное, что у нас есть, - это наша любовь, наше общение и вообще человеческие отношения. Это важно. Это надо понимать и осознавать. Вот год люди сидят в каких-то странах дома, никуда сходить нельзя. Это очень тяжело. Поэтому надо ценить то, что ты имеешь.

- Как вы считаете: артист должен быть открытым, показывать личную жизнь, например, в социальных сетях?

- Я антихайповый человек. И то, что я считаю правильным, то и делаю. Если я считаю, что нужно показать фотографии семьи в социальных сетях, - я это сделаю. А если считаю, что нет, то не буду этого делать, несмотря на то, что это могло бы поднять какие-то охваты и привлечь больше людей на мою страницу. Я никого не спрашиваю - я делаю так, как я хочу. В этом весь смысл.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из архивов пресс-служб