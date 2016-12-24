Благоустройство 25 дворовых территорий в Саранске пройдет под общественным контролем

В Саранске начались работы по благоустройству дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Пролетарском районе в текущем году будет отремонтировано 10 дворов. «На четырех территориях подрядная организация приступила к работам. На текущей неделе благоустройство начнется еще на двух дворах. Согласно муниципальным контрактам на всех 10 дворовых территориях ремонтные работы должны быть завершены до 20 июня», - сказал руководитель Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

Как отметил руководитель Администрации Октябрьского района Сергей Мальчёнков, на трех из четырех запланированных к благоустройству дворов уже ведутся работы. - «Все идет по графику».

В Ленинском районе в текущем году будет благоустроено 11 дворов. «На 7 дворовых территориях строители приступили к работам, все идет в штатном режиме», - заверил руководитель Администрации Ленинского района Александр Юткин.

Мэр Саранска отметил, что соблюдение сроков – очень важно, но при этом нужно следить за качеством выполнения ремонтных работ. «Во время благоустройства той или иной дворовой территории в качестве общественного контроля привлекайте жителей домов. Во время производства, приемки работ - на всех этапах. Надо, чтобы жители активно в этом участвовали».

В Саранске в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 25 дворовых территорий. Ремонт выполняют подрядные организации ООО «Дорожник», ООО «Промстрой», ООО «Строй М», ООО «Инфотекс», ООО «Веста-строй».