Благоустройство 25 дворовых территорий в Саранске пройдет под общественным контролем

Электронный рубеж
В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников
В Саранске начались работы по благоустройству дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В Пролетарском районе в текущем году будет отремонтировано 10 дворов. «На четырех территориях подрядная организация приступила к работам. На текущей неделе благоустройство начнется еще на двух дворах. Согласно муниципальным контрактам на всех 10 дворовых территориях ремонтные работы должны быть завершены до 20 июня», - сказал руководитель Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.
Как отметил руководитель Администрации Октябрьского района Сергей Мальчёнков, на трех из четырех запланированных к благоустройству дворов уже ведутся работы. - «Все идет по графику».
В Ленинском районе в текущем году будет благоустроено 11 дворов. «На 7 дворовых территориях строители приступили к работам, все идет в штатном режиме», - заверил руководитель Администрации Ленинского района Александр Юткин.
Мэр Саранска отметил, что соблюдение сроков – очень важно, но при этом нужно следить за качеством выполнения ремонтных работ. «Во время благоустройства той или иной дворовой территории в качестве общественного контроля привлекайте жителей домов. Во время производства, приемки работ - на всех этапах. Надо, чтобы жители активно в этом участвовали».
В Саранске в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 25 дворовых территорий. Ремонт выполняют подрядные организации ООО «Дорожник», ООО «Промстрой», ООО «Строй М», ООО «Инфотекс», ООО «Веста-строй».
В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников
Бывший председатель правительства республики нашел себе новое место работы?
Экс-директор Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает получения взяток
Лидер Мордовии Артём Здунов, легендарные спартаковцы и известные футбольные блогеры выйдут на поле стадиона «Мордовия Арена»
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив
Бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов хочет исправить свои «ошибки»
Столько коррупционных деяний выявлено за минувший год всеми правоохранительными органами республики
Уроженка Мордовии взяла серебро в спринте на Чемпионате России по биатлону
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 апреля с рабочей поездкой посетил Дубенский район.
В Саранске стартует ежегодная акция «Чистый город»