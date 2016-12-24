В Администрации города составят «праздничный» график дежурств

На предстоящие длинные выходные должен быть составлен график дежурств с указанием руководителей всех структурных подразделений Администрации города, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Список всех ответственных дежурных должен быть передан в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа. «Понятно, что впереди выходные, но городское хозяйство, транспорт должны функционировать в обычном режиме. Для нас это обычные рабочие дни, с той только разницей, что это праздники и относиться нужно с еще большей долей ответственности. Отдыхать нам не дано и не придется», - сказал в понедельник на совещании в мэрии Петр Тултаев.

В предстоящие майские выходные дни будет усилена работа административных групп, проверяющих соблюдение противопожарного режима отдыхающим горожанами. В группы мониторинга входят сотрудники Администрации Саранска, представители правоохранительных органов и МЧС. Во время рейдов они проводят разъяснительную работу с населением, а также проверяют соблюдение требований пожарной безопасности, выдают соответствующие памятки.

«К сожалению, как только улучшаются погодные условия, пожар на пожаре. Прошу всех горожан: после отдыха на природе потушите костер и заберите с собой мусор, выкиньте в мусорные контейнеры в городе», - в который раз обратился к жителям Саранска Петр Тултаев.