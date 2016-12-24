В Саранске демонтируют на улицах турникетное ограждение

«Марафон идей»
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Как сообщает саранская мэрия, по поручению Главы Саранска Петра Тултаева в городе была проведена ревизия турникетного ограждения. Она показала, что на многих участках конструкции находятся в плохом состоянии и не подлежат восстановлению. В результате было принято решение о частичном их демонтаже.
Муниципальное предприятие ведет работы на тех участках улично-дорожной сети, где отсутствие ограждения не угрожает безопасности пешеходов. В первую очередь частичный демонтаж проведен на проспекте Ленина, общая протяженность удаленных конструкций составила около 2,5 километров – было срезано 244 секции. С улицы Полежаева будет удалено 302 секции. Далее предприятие демонтирует 423 секции на улице Коммунистической и 440 – на улице Ботевградской.
На отдельных участках турникеты в Саранске заменят на новые. Мэр города намерен и впредь придерживаться такого принципа: на тех участках, где возможно обойтись без турникетного ограждения, постепенно демонтировать его, когда оно приходит в негодность, а на новых участках не устанавливать. Однако полностью отказаться от турникетов из соображений безопасности и действующих нормативов попросту нельзя.
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