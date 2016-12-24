Проректора МГУ им. Н.П. Огарева подозревают в получении взятки

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело в отношении проректора по капитальному строительству ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» и генерального директора ООО «ЮК Сфера», подозреваемых в получении взятки. В тоже время директор ООО «СаранскТехПрибор» подозревается в даче взятки.

По данным следствия, в 2017 году вузом был проведен аукцион на строительство общежития на 530 мест, по результатам которого был заключен государственный контракт со строительной организацией ООО «СаранскТехПрибор». В дальнейшем директор строительной организации за обеспечение заключения государственного контракта, беспрепятственное принятие выполненных строительно-монтажных работ и за их своевременную оплату передал взятку в размере 1 миллион 700 тысяч рублей. Денежные средства были обналичены через расчетный счет ООО «ЮК Сфера» и распределены между соучастниками.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются возможные соучастники из работников вуза, причастных к получению взятки. Расследование продолжается.

Стоит отметить, что один из соучастников является подозреваемым по уголовному делу о покушении на мошенничество.