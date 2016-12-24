В Саранске отложили окончание отопительного сезона

Наш город

В связи с изменением погодных условий и понижением температуры наружного воздуха, окончание отопительного сезона для многоквартирных домов и социальных учреждений, ранее анонсированное на 21 апреля, отложено.

К такому мнению в Администрации Саранска пришли после консультаций с руководителями дошкольных, общеобразовательных и лечебных учреждений города. Во внимание принимались фактические погодные условия, прогноз погоды на ближайшие дни и действующая эпидемиологическая ситуация.

Решение о завершении отопительного сезона будет принято в конце текущей недели.

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