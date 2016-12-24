В ПФО обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов

20 апреля 2021 года в Нижнем Новгороде в рамках поручения Президента РФ состоялось совещание о дополнительных мерах по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ. Подобные совещания проводятся во всех федеральных округах страны, по их итогам Главе государства будет представлен доклад.

В совещании под руководством Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участвовали: советник Президента РФ - председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, начальник управления Генеральной Прокураторы по ПФО Александр Окатьев, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, сотрудники аппарата полпреда в ПФО; в студиях регионов в обсуждении по видеоконференцсвязи - вице-губернаторы, курирующие работу информационных блоков и взаимодействие со СМИ, представители объединений Союза журналистов России, главные федеральные инспекторы, руководители территориальных подразделений МВД и Росгвардии.

Обращаясь к участникам мероприятия, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул: «Свобода слова и средств массовой информации – один из главных принципов демократического общества, основополагающие гарантии, предусмотренные Конституцией России. Соблюдение прав журналистов – важный показатель состояния общества, их обеспечение является общей задачей федеральных и региональных властей, правоохранительной системы, общественности и журналистского сообщества».

Полпред отметил, что в целом в округе сложилась высокая правовая культура деятельности СМИ, их отношений с властью и обществом. Нарушение прав журналистов чаще всего выражается в непредоставлении социально значимой информации и несвоевременных ответах на запросы СМИ.

Советник Президента РФ - Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание на проблемы не несущих никакой ответственности блогеров и лжежурналистов, показав купленные в Интернете с помощью коллег в качестве эксперимента документы сотрудника зарегистрированного СМИ: «Звучат предложения составить реестр журналистов, тогда получается, одни журналисты «правильные», а другие – нет. Есть предложение по аккредитации с QR-кодом - полицейский или росгвардеец сможет легко его считать. Наша задача - выработать приемлемые технологические решения, чтобы права журналистов не ущемлялись, а правоохранителям было легче работать. Моя позиция - журналисты должны уважать правоохранителей, ту работу, которую они выполняют; правоохранители должны уважать журналистов, которые делают свою важную работу, и уважение должно основываться на безусловном, беспрекословном соблюдении закона», - подчеркнул Валерий Фадеев.

Органы власти регионов также поделились своим опытом взаимодействия со СМИ. Сергей Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, отметил, что «благодаря совместной работе с союзом журналистов в Удмуртии реализуются крупные образовательные проекты для сотрудников СМИ, в том числе в формате бизнес-акселераторов, отраслевых семинаров, грантовых конкурсов. Мы выстроили работу так, чтобы оперативно реагировать на запросы как от СМИ, так и от жителей, которые транслируются через СМИ».

Оценку новым подходам по защите прав журналистов и обеспечению безопасности дали представители журналистского сообщества. «Одно из наших предложений, которое возникло в ходе совместного обсуждения - организовать постоянно действующий координационный штаб для наблюдения за ходом массовых мероприятий и соблюдением на них прав журналистов», - отметила Ирина Цветкова, возглавляющая региональное отделение Союза журналистов в Самарской области.

По мнению председателя Союза журналистов Нижегородской области Ольги Носковой, «сегодня крайне важно организовать системную разъяснительную работу с правоохранительными органами о тех правах, которыми обладают журналисты при освещении публичных акций, чтобы в дальнейшем избежать различных инцидентов, и все могли выполнить свой долг максимально эффективно».

Полпред обратил внимание на ответственность журналистов перед законом и обществом. «Важно, чтобы и у журналистов было понимание, какие требования к ним будут предъявлены правоохранительными органами в соответствии с законом, сотрудники редакций должны быть готовы нести ответственность, если они закон нарушат. Журналисты должны быть объективны - их глазами мы видим ситуацию и даем оценку тем или иным событиям», - сказал полномочный представитель.

Подводя итоги дискуссии, Игорь Комаров дал поручение главным федеральным инспекторам провести в регионах совещания по налаживанию взаимодействия журналистов и сотрудников правоохранительных органов, а также взять на контроль все резонансные случаи, связанные с нарушением прав журналистов.

Напомним, тема защиты прав журналистов обсуждалась 10 декабря 2020 г. на встрече Главы государства с СПЧ. СПЧ провел мониторинг сообщений о нарушениях прав журналистов и фактов воспрепятствования их профессиональной деятельности: только в 2020 г. в стране зафиксировано более 100 таких случаев.