Жители Мордовии смогут принять участие в проекте «Бессмертный полк-онлайн»

Виртуальный парад состоится 9 мая. Он стартует в 15.00 по местному времени во всех регионах России, а также еще в ста странах мира.

Подать заявку на участие можно уже сейчас на сайте 2021.polkrf.ru

Участники прошлогодней акции могут повторить уже одобренную заявку, если не планируют вносить какие-либо исправления.

Те граждане, чьи заявки одобрят, до 7 мая получат уведомление с информацией, когда именно покажут фрагмент с их близкими. Также после окончания трансляции они получат записи этих фрагментов.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в режиме онлайн впервые прошла в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. Трансляция длилась 20 дней. За это время ее посмотрели 25 млн человек со всего мира.

В этом году из-за роста числа желающих организаторы акции пересмотрят технологический подход. Им будут помогать больше 50 тыс. добровольцев из движения «Волонтеры Победы».