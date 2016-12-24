Пепел «Чернобыля» стучит в наши сердца

Данила Козловский и Александр Роднянский рассказали о страшной беде и бессмертном подвиге

Есть в истории даты славные, и одну из них мы только что отмечали: 60-летие первого полета в космос. И вспоминали главных героев этого события: генерального конструктора Сергея Королева и первого космонавта Земли Юрия Гагарина… И есть даты скорбные: 22 июня исполнится 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. А 26 апреля - другая дата, которая тоже осталась незаживающей раной на нашей памяти: 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Катастрофы, в ликвидации которой - а позже ее последствий - принимали участие около 600 тысяч человек. Для многих из них это обернулось смертью - или быстрой, или долгой и мучительной.

Кто-то из них точно знал, что их ждет, кто-то - догадывался, а кто-то об этом даже и не думал. Но даже те, кто шел на верную смерть, не могли поступить иначе. Как и те, кто в войну уходил добровольцем на фронт. Потому что они знали не только то, на что они идут - но и ради чего: ради нас с вами, ради жизни на земле. Именно об этом - о подвиге простых людей, волею судьбы ставших героями, - и снял свой фильм «Чернобыль» Данила Козловский. Фильм в кинотеатре «Октябрь» представили сам Данила Козловский, продюсер Александр Роднянский и снявшиеся в главных ролях Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова.

Вечная память

Фильм «Чернобыль» - пронзительная история большой любви, трагически разворачивающейся на фоне страшных событий 1986 года, история огромной человеческой драмы простого человека, совсем не героя, который, сам того не осознавая, совершает подвиг.

- Наш фильм - ни в коем случае не историческая реконструкция событий, не попытка найти виноватых, - рассказал Данила Козловский. - Это наша общая история, коснувшаяся в буквальном смысле если не каждого из нас, то очень многих. Но все же самое главное, чего мы хотели, это чтобы зритель испытал сильное эмоциональное переживание, подключился к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев. Создавая наш фильм, мы в первую очередь хотели показать, как трагедия меняет людей, их характеры, чувства, отношения. Какие вопросы заставляет перед собой ставить и какие решения принимать. Показать, что героями они становятся чаще всего не потому, что это соответствует их природе, а потому, что поступить иначе они просто не могут...

Один из создателей фильма - продюсер Александр Роднянский - был непосредственным свидетелем того, что происходило в Чернобыле.

- Я человек, проведший немало времени возле атомной электростанции после аварии, - я впервые приехал туда на пятый день после случившегося, у меня даже есть удостоверение ликвидатора - и хорошо знакомый с деталями чернобыльской катастрофы, - делится воспоминаниями Александр Роднянский. - И уже после аварии, в течение следующих трех лет, я возвращался туда неоднократно как режиссер-документалист. Я несколько раз пытался подступиться к большому игровому фильму о трагедии, о том, что случилось. Море воспоминаний, свидетельств, историй, каждая из которых была бы, наверное, вполне себе стоящей для того, чтобы сделать картину и рассказать о том, как произошла одна из крупнейших аварий, последствия которой оказали влияние на судьбу огромной страны…

Петь для героев

Саундтреком к этому фильму стала композиция «Мы в этой жизни только гости», которую исполняет Алла Пугачева. Примадонна российской эстрады одной из первых увидела фильм «Чернобыль». В 1986 году после страшной аварии на Чернобыльской АЭС Алла Пугачева была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в столичном спорткомплексе «Олимпийский». Целью марафона, который транслировался и за рубежом, был сбор средств в пользу пострадавших и ликвидаторов последствий катастрофы.

А всего через четыре месяца после аварии Алла Пугачева одна из первых лично выступила с концертом для 9000 ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью.

- Так получилось - причем совершено несознательно - что Аллы Борисовны в нашем фильме много, - поясняет Данила Козловский. - Звучат ее песни, герои мечтают попасть на ее концерт, повсюду висят ее плакаты. И это вполне объяснимо: 1986 год - это эпоха Аллы Пугачевой, которая длится по сей день. Пугачева - это эпоха, великая певица и человек-личность. В 1986 году, после чернобыльской катастрофы, тогдашняя власть спросила ликвидаторов: «Что мы можем для вас сделать, что вы хотите?» И они сказали: «Привезите нам апельсины и Пугачеву». Практически сразу после аварии Алла Борисовна приехала в Припять, чтобы дать тот самый легендарный концерт ликвидаторам недалеко от места катастрофы, на открытом воздухе… Ей сказали: «Надо обязательно надеть белую шапочку, какие носят ликвидаторы, чтобы защитить голову от радиационной пыли, которая оседает на волосах». Но Алла Борисовна отказалась ее надевать, заменив ее на концертный головной убор, состоящий из банта и небольшой сеточки. Объяснила она это просто: «Я не могу выходить к зрителям в шапочке». Для меня знакомство, общение и пусть небольшая, но общая работа с Аллой Пугачевой - это событие в жизни, которое я никогда не забуду. Я даже не мог мечтать, что она придет на съемки и поразит всех нас своей скромностью и существованием в кадре (Алла Пугачева снимала также небольшой видеоклип для этого фильма - прим. авт.). Что Алла Борисовна специально для нашего фильма исполнит песню «Мы в этой жизни только гости». И она это сделала абсолютно гениально - переосмыслив слова и музыку, пронзительно исполнив ее, но уже из сегодняшнего времени, и так, как это может сделать по-настоящему великая певица и актриса…

Честное слово

Премьера фильма «Чернобыль» до его выхода в прокат проходила не только в Москве, но и в других российских городах - Самаре, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и других миллионниках, а также в небольших городах атомщиков Сосновый Бор и Курчатов.

- Курчатов - небольшой город с населением около сорока тысяч человек, - рассказывает Данила Козловский. - Но именно там расположена Курская атомная станция, на территории которой проходили наши съемки. Именно там - недостроенный пятый энергоблок - один в один как чернобыльский реактор. Именно там были беспрецедентные масштабные съемки сцен пожара, эпизодов ликвидации, мирная жизнь в самом Курчатове, который стал для нас кинематографической Припятью, замечательные жители этого маленького, но гордого города, которых мы до сих пор вспоминаем с благодарностью за их помощь, открытость, доброту и деликатность… Я очень рад, что мы смогли сдержать данное мною два года назад обещание - приехать и показать городу кино до официальной премьеры. На показе были реальные ликвидаторы, свидетели событий 1986 года. Их реакция, абсолютная тишина в зале до последней секунды - за время показа фильма не было ни одного звука мобильного телефона, ни одного светящегося в темноте экрана, вплоть до окончания титров! - были для меня по-настоящему бесценны!..

Яна Невская, фото Геннадия Авраменко и пресс-службы фильма