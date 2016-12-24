Кадровый вопрос

На прошедшей неделе в управленческой среде Мордовии произошли заметные изменения. Во-первых, был упразднен аппарат Правительства Республики Мордовия. Объединенный орган исполнительной власти РМ переименован в Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия.

Эта реорганизация позволит устранить дублирующие функции в исполнительной власти региона и сделать ее работу максимально эффективной.

Во-вторых, еще один руководитель регионального министерства лишился своей должности. 15 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов подписал указ об освобождении от исполнения обязанностей Заместителя Председателя Правительства - министра промышленности, науки и новых технологий Александра Седова (на фото). Он возглавлял одно из ключевых министерств Мордовии с 2010 года.

И наконец, 17 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов на совещании с членами Правительства объявил о новых кадровых решениях.

Исполняющим обязанности Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия назначен Хайруллин Инсаф Рашитович. «Вы все его знаете, он уже не новый для республики человек, Инсаф Рашитович будет курировать сферу строительства и промышленности», - пояснил Врио Главы Мордовии.

Должность Государственного советника Главы Республики Мордовия получил Маресьев Валерий Валерьевич. Башкирцева Елена Васильевна назначена Заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия - Руководителем Пресс-службы Главы Республики Мордовия.

«Теперь у нас утверждена структура Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, сделано это для лучшей координации нашей работы, - сказал Артём Здунов. - По своему опыту скажу, что в республиках, которые больше нашей по численности, - там функционируют именно совместные аппараты, и это дает результаты и в плане оперативного обмена информацией, и в плане контроля».