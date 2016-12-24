Теряем рабочие руки

Мордовия за последние десять лет лишилась почти 57 тысяч работающих

Число занятых на рынке труда за последние три года выросло в России лишь в 14 регионах. В свою очередь, 23 региона потеряли более пяти процентов рабочих мест. Об этом говорят результаты нового исследования РИА Новости. При этом Мордовия оказалась в числе наиболее пострадавших регионов, потеряв за десять лет почти 57 тысяч работающих.

Как отмечают эксперты, в конце непростого 2020 года и в начале текущего года российский рынок труда начал постепенно восстанавливаться. Но если брать более длительный период для анализа, например три года, то эксперты отмечают повсеместное сокращение работающих, что связано как с пандемией коронавируса, так и с демографическими тенденциями. В трудоспособный возраст сейчас продолжает вступать малочисленное поколение рожденных в конце 90-х и в начале нулевых годов, а на пенсию выходят заметно более многочисленные поколения. В итоге за три последних года занятость в целом по России упала почти на 1,7 миллиона человек!

Рейтинг показывает, что ситуация с динамикой рабочих мест в различных регионах России очень сильно отличается. За последние три года лишь в 14 регионах число занятых рабочих мест увеличилось, а в 70 сократилось. Лидером по увеличению рабочих мест стал Севастополь, где число работающих выросло на 7,4%, а число рабочих мест увеличилось на 14 тысяч, что можно объяснить продолжением развития этого региона после вхождения в состав России.

Вторую строчку заняла Тюменская область, где в 2018-2020 годах число занятых выросло почти на 15 тысяч человек. Также в первую десятку вошли Камчатский край, Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, Республика Адыгея, Республика Крым, Санкт-Петербург и Москва. Эксперты обращают внимание на то, что среди лидеров по положительной динамике рабочих мест в основном представлены регионы с сильной экономикой.

В нижней части рейтинга расположились регионы, в которых зафиксировано наибольшее сокращение числа работающих. В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Северной Осетии (-18,4%), а также в Республике Хакасия (-10,9%). Также в пятерку аутсайдеров входят Новгородская область (-9,8%), Республика Дагестан (-9,7%) и Архангельская область (-9,0%).

Немногим лучше ситуация в Мордовии - у нас за три минувших года произошло сокращение числа работающих на 8,2% (более 34 тысяч жителей Мордовии «выпали» из пула трудовых ресурсов). А за 10 последних лет республика и вовсе лишилась 57 тысяч работающих.

Как полагают эксперты, в краткосрочной перспективе восстановление рынка труда после пандемии приведет к росту числа занятых, однако радикально исправить ситуацию это не позволит. Отрицательные демографические процессы, наблюдаемые почти повсеместно в России, будут способствовать продолжению тенденции сокращения численности рабочей силы. По оценкам аналитиков РИА Новости, при благоприятном развитии ситуации с пандемией в ближайший год можно ожидать создания порядка одного миллиона рабочих мест в России.