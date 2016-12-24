Теряем рабочие руки

Сокращаемся
За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей
Мордовия за последние десять лет лишилась почти 57 тысяч работающих
Число занятых на рынке труда за последние три года выросло в России лишь в 14 регионах. В свою очередь, 23 региона потеряли более пяти процентов рабочих мест. Об этом говорят результаты нового исследования РИА Новости. При этом Мордовия оказалась в числе наиболее пострадавших регионов, потеряв за десять лет почти 57 тысяч работающих.
Как отмечают эксперты, в конце непростого 2020 года и в начале текущего года российский рынок труда начал постепенно восстанавливаться. Но если брать более длительный период для анализа, например три года, то эксперты отмечают повсеместное сокращение работающих, что связано как с пандемией коронавируса, так и с демографическими тенденциями. В трудоспособный возраст сейчас продолжает вступать малочисленное поколение рожденных в конце 90-х и в начале нулевых годов, а на пенсию выходят заметно более многочисленные поколения. В итоге за три последних года занятость в целом по России упала почти на 1,7 миллиона человек!
Рейтинг показывает, что ситуация с динамикой рабочих мест в различных регионах России очень сильно отличается. За последние три года лишь в 14 регионах число занятых рабочих мест увеличилось, а в 70 сократилось. Лидером по увеличению рабочих мест стал Севастополь, где число работающих выросло на 7,4%, а число рабочих мест увеличилось на 14 тысяч, что можно объяснить продолжением развития этого региона после вхождения в состав России.
Вторую строчку заняла Тюменская область, где в 2018-2020 годах число занятых выросло почти на 15 тысяч человек. Также в первую десятку вошли Камчатский край, Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, Республика Адыгея, Республика Крым, Санкт-Петербург и Москва. Эксперты обращают внимание на то, что среди лидеров по положительной динамике рабочих мест в основном представлены регионы с сильной экономикой.
В нижней части рейтинга расположились регионы, в которых зафиксировано наибольшее сокращение числа работающих. В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Северной Осетии (-18,4%), а также в Республике Хакасия (-10,9%). Также в пятерку аутсайдеров входят Новгородская область (-9,8%), Республика Дагестан (-9,7%) и Архангельская область (-9,0%).
Немногим лучше ситуация в Мордовии - у нас за три минувших года произошло сокращение числа работающих на 8,2% (более 34 тысяч жителей Мордовии «выпали» из пула трудовых ресурсов). А за 10 последних лет республика и вовсе лишилась 57 тысяч работающих.
Как полагают эксперты, в краткосрочной перспективе восстановление рынка труда после пандемии приведет к росту числа занятых, однако радикально исправить ситуацию это не позволит. Отрицательные демографические процессы, наблюдаемые почти повсеместно в России, будут способствовать продолжению тенденции сокращения численности рабочей силы. По оценкам аналитиков РИА Новости, при благоприятном развитии ситуации с пандемией в ближайший год можно ожидать создания порядка одного миллиона рабочих мест в России.
За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей
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