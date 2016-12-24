Махинации на 16 миллионов

Следственный комитет по РМ на основании материалов республиканского УФСБ возбудил уголовное дело по мошенническим операциям на 16 миллионов рублей, которые были связаны с закупками различных товаров медицинского назначения лечебными учреждениями Мордовии.

Оперативники УФСБ по РМ раскрыли схему незаконного обогащения коммерсантов, манипулировавших закупочными ценами.

Ленинский суд Саранска по этому делу уже заключил под стражу двух главных действующих лиц этой «медицинской аферы». Речь идет о 43-летнем директоре ООО «Мир здоровья» Андрее Семелеве и 35-летней бизнес-леди Анне Бикмаевой.

По версии следствия, в 2018 году Андрей Семелев создал организованную группу для систематического хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на закупку товаров медицинского назначения. Он обговорил прибыльную идею со своими знакомыми и с их помощью создал сеть аффилированных и подчиняющихся ему субъектов предпринимательства, при этом сам возглавлял компанию «Мир здоровья».

Суть мошенничества заключалась в том, что предоставляемые подконтрольными фирмами в государственные организации коммерческие предложения содержали заведомо завышенную стоимость реализуемых товаров. В результате для проведения аукциона на поставку товаров лечебным учреждениям республики формировалась завышенная, не соответствующая действительности максимальная цена контракта.

Таким образом, в 2018-2020 годах аффилированные фирмы, признанные победителями аукционов, осуществляли поставки товаров медицинского назначения в медицинские и другие учреждения республики по заведомо завышенной стоимости. За указанный период республиканскому бюджету был причинен ущерб в общей сумме более 16 миллионов рублей. Самый крупный куш (более 9 миллионов рублей) аферисты сорвали по заключенному 31 августа 2020 года контракту с Управлением капитального строительства РМ при поставке цифровой маммографической системы.