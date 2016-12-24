«Фокусы» с алкотестером оставили полковника без звания и с условным сроком

Суд признал бывшего начальника Зубово-Полянской районной госавтоинспекции полковника Александра Дурнова виновным в мошенничестве.

Как было установлено в результате расследования, весной 2019 года полковник полиции проделывал обогатительные «фокусы» с алкотестером. Он останавливал на дороге водителей и приглашал их «дунуть в трубочку» для проверки на трезвость. Причем все эти процедуры проводились в салоне патрульного автомобиля и с применением алкотестера, не включенного в Государственный реестр средств измерений. «Подкрученный» приборчик услужливо показывал наличие алкогольных паров и позволял начальнику районной госавтоинспекции говорить об алкогольном опьянении у водителей. Но проблем с составлением протокола об административном правонарушении можно было избежать за весьма скромный «взнос» - от 3 до 10 тысяч рублей. Изобретательный сотрудник полиции таким образом «ошкурил» четырех водителей автотранспортных средств из разных регионов России, получив денежные средства в сумме 24 тысячи рублей. После передачи денег мнимые нарушители спокойно продолжали свой путь.

Так, Александр Дурнов тормознул на трассе «Ауди» с рязанскими номерами. Водитель иномарки тоже «дул в трубочку» в салоне патрульного автомобиля с известным результатом. 6 тысяч рублей, переданные гаишнику, решили все вопросы.

Только вот дальнейшее развитие событий оказалось неожиданным. За рулем иномарки был генеральный директор коммерческой организации, прямиком отправившийся в отдел собственной безопасности МВД и рассказавший там о случившемся. Кстати, как сообщается, он управлял автомобилем в трезвом виде. Видимо, это обстоятельство и заставило его обратиться в полицию. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников собственной безопасности МВД по РМ. В ходе следствия начальник районной госавтоинспекции был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей и лишением звания «полковник полиции».