21 апреля в Саранске завершается отопительный сезон

В Администрации города принято решение о завершении отопительного сезона 2020-2021 гг. На протяжении последних дней велся мониторинг температуры наружного воздуха. Для многоквартирных домов, имеющих центральное отопление, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №354, отопительной сезон завершается, если на протяжении 5 суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8 градусов по Цельсию. Однако синоптики на текущую неделю прогнозировали значительное похолодание – в ночное время снижение температуры до нуля, дождь со снегом. В связи с этим на прошлой неделе было принято решение не отключать центральное отопление, так как в зону прекращения теплоснабжения попадают детские сады, школы и лечебные учреждения. В условиях действующей эпидемиологической ситуации это могло способствовать росту числа простудных заболеваний.

«Погода меняется, но во всяком случае меньше 10 градусов в дневное время на вторую половину текущей недели не прогнозируется. Принимаем решение: со среды подача тепла прекращается, кроме некоторых детских садов, школ и больниц. Однако стоит понимать: после завершения отопительного сезона, при похолодании, снова возобновить подачу тепла в дома не сможем», - сказал Пётр Тултаев.

С 21 апреля прекращается подача тепла во все многоквартирные дома, имеющие центральное отопление, а также в 23 детских сада, 18 школ, 3 поликлиники и одну больницу. Оставшиеся объекты социальной сферы лишатся отопления 24 апреля.



