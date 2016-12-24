Заработная плата у рядовых работников АО «Тепличное» достигает 60 тысяч рублей в месяц

19 апреля Врио Главы РМ Артём Здунов посетил АО «Тепличное». Генеральный директор Александр Живаев рассказал руководителю региона о производственных мощностях и новых проектах предприятия.

За последние 3 года площадь теплиц на «Тепличном» увеличили почти на 8,5 га, построили собственную электростанцию и котельную. В 2020 году все объекты вышли на проектную мощность, что позволило собрать в теплицах более 32 тысяч тонн овощей. В настоящее время площадь теплиц составляет 31 га. В текущем году она увеличится еще на 8 га, что позволит получить дополнительно 7 тысяч тонн овощей и создать новые рабочие места.



Врио Главы Мордовии пообщался с работниками теплиц. Лидеру региона рассказали об условиях труда и поощрениях для лучших сотрудников. Заработная плата у рядового состава при достижении целевых показателей может превысить 60 тысяч рублей. Артём Здунов отметил, что это хороший уровень для региона, но, тем не менее, рост должен быть постоянным и ощутимым для персонала.



Всего на предприятии трудятся более 750 человек. Продукция реализуется на территории многих субъектов Российской Федерации, в Мордовии остается около 15%. По итогам 2020 года центром аналитических исследований АО «Тепличное» признано «Лучшим предприятием отрасли».