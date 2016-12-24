На совещании с членами правительства Артём Здунов озвучил новые кадровые назначения

В субботу, 17 апреля, Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел традиционное оперативное совещание с членами Правительства, в ходе которого прокомментировал новые кадровые назначения, сделанные накануне.

Исполняющим обязанности Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия назначен Хайруллин Инсаф Рашитович. «Вы все его знаете, он уже не новый для республики человек, Инсаф Рашитович будет курировать сферу строительства и промышленности», - пояснил Врио Главы Мордовии.

Должность Государственного советника Главы Республики Мордовия получил Маресьев Валерий Валерьевич. Башкирцева Елена Васильевна назначена Заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия - Руководителем Пресс-службы Главы Республики Мордовия.

Напомним, что ранее Государственным Собранием республики принято решение об объединении аппаратов Главы Республики Мордовия и Правительства Мордовии.

«Теперь у нас утверждена структура Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, сделано это для лучшей координации нашей работы, - сказал Артём Здунов. - По своему опыту скажу, что в республиках, которые больше нашей по численности, - там функционируют именно совместные аппараты, и это дает результаты и в плане оперативного обмена информацией, и в плане контроля».