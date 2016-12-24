Артём Здунов принял участие в субботнике

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На совещании у Артёма Здунова обсудили перспективы развития региональной IT-индустрии
17 апреля в экопарке Саранска с самого утра было шумно и весело - общественные молодежные организации республики вышли на субботник. С инициативой уборки этой зеленой зоны города выступила детская экологическая организация «Зелёный мир», которая пригласила Врио Главы Мордовии Артёма Здунова присоединиться к их акции. Руководитель республики приглашение принял и после утренних оперативных совещаний в Доме Республики, сменив экипировку, приехал в экопарк.
Большой командой, куда вошли представители Российского движения школьников, студенческих отрядов, волонтеров Мордовии, к которым присоединились и добровольцы серебряного возраста, - все дружно, вооружившись граблями и мётлами, под энергичные молодежные ритмы за несколько часов облагородили общественную территорию, любимую многими горожанами. Теперь совершать здесь утренние пробежки и вечерние прогулки будет гораздо приятнее – чистый, ухоженный экопарк радует глаз.
На совещании у Артёма Здунова обсудили перспективы развития региональной IT-индустрии
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