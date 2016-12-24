Артём Здунов принял участие в субботнике

17 апреля в экопарке Саранска с самого утра было шумно и весело - общественные молодежные организации республики вышли на субботник. С инициативой уборки этой зеленой зоны города выступила детская экологическая организация «Зелёный мир», которая пригласила Врио Главы Мордовии Артёма Здунова присоединиться к их акции. Руководитель республики приглашение принял и после утренних оперативных совещаний в Доме Республики, сменив экипировку, приехал в экопарк.

Большой командой, куда вошли представители Российского движения школьников, студенческих отрядов, волонтеров Мордовии, к которым присоединились и добровольцы серебряного возраста, - все дружно, вооружившись граблями и мётлами, под энергичные молодежные ритмы за несколько часов облагородили общественную территорию, любимую многими горожанами. Теперь совершать здесь утренние пробежки и вечерние прогулки будет гораздо приятнее – чистый, ухоженный экопарк радует глаз.