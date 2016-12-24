Обвиняемого в убийстве Олега Еникеева отправили в СИЗО

15 апреля 2021 года Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство представителей следствия о заключении под стражу 47-летнего Сергея Ларькина, обвиняемого в убийстве преподавателя Мордовского госуниверситета Олега Еникеева в 1995 году.

Как следует из материалов дела, 27 октября 1995 года участники организованной преступной группы «Юго-запад» (А. Грушев, Р. Хайров, М. Аникин и С. Ларькин) по указанию своих непосредственных руководителей А. Блохина и А. Чиснякова, в 4 корпусе МГУ им. Н.П. Огарева расстреляли из автомата АК-47 и пистолета ТТ преподавателя Мордовского госуниверситета Олега Еникеева. В расследовании Еникеев фигурирует в качестве лидера другой организованной преступной группы.

Спустя 17 лет после расстрела оперативники уголовного розыска установили причастных к громкому убийству преподавателя, трое из которых в 2014 году были осуждены на длительные сроки лишения свободы. Местонахождение Сергея Ларькина оставалось неизвестным.

Как установили полицейские, в начале 1995 года он выехал за пределы Мордовии. В республику он вернулся с целью совершения убийства, после чего вновь покинул регион и скрывался в различных субъектах. В 2012 году Ларькин был объявлен в межгосударственный розыск.

С целью установления местонахождения обвиняемого сотрудники Управления уголовного розыска осуществили более 15 служебных выездов в регионы России. В результате комплекса мероприятий обвиняемый был задержан в Ленинградской области. Мужчина проживал под чужими анкетными данными и документами, выданными на другое имя.

В суде Сергей Ларькин не стал отрицать свою причастность к преступлению и не возражал против заключения под стражу.