По улице Ботевградской 17 апреля будет временно исключена стоянка транспортных средств

Вопрос на 100 тысяч
Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
Как сообщает саранская мэрия, на период уборки улично-дорожной сети с 07:00 до 17:00 17 апреля будет временно исключена стоянка транспортных средств по ул. Ботевградской от ул. Васенко до ул. Советской.
Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
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