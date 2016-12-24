По улице Ботевградской 17 апреля будет временно исключена стоянка транспортных средств

Репортер

Как сообщает саранская мэрия, на период уборки улично-дорожной сети с 07:00 до 17:00 17 апреля будет временно исключена стоянка транспортных средств по ул. Ботевградской от ул. Васенко до ул. Советской. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Вопрос на 100 тысяч

Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»

Каникулы с пользой

20 тысяч юных жителей республики отдохнут в летних оздоровительных лагерях Мордовии

Сокращаемся

За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей

«Не брала!»

Экс-директор Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает получения взяток

1
Заказать рекламу