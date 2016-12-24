В Саранске установят около 1200 скамеек

Наш город

Предприятия коммунального комплекса Саранска приступили к установке на городских территориях скамеек и урн. На зимний период эти элементы благоустройства демонтируются, чтобы не создавать помех при механизированной уборке снега.

В Саранске в этом сезоне планируется установить порядка 1200 скамей и 2800 урн. Они будут размещены на тротуарах, в скверах и бульварах, на остановочных павильонах и мини-рынках.  

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