Под чужой личиной

Задержан обвиняемый в убийстве Олега Еникеева

14 апреля сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии СОБР Управления Росгвардии задержали 47-летнего уроженца Мордовии, обвиняемого в убийстве преподавателя Мордовского госуниверситета Олега Еникеева. Преступление было совершено в октябре 1995 года. Потерпевшего расстреляли во время лекции в аудитории.

Спустя 17 лет оперативники уголовного розыска установили, что к убийству Олега Еникеева причастны участники противоборствующей преступной группы, трое из которых в 2014 году были осуждены на длительные сроки лишения свободы. Местонахождение четвертого соучастника преступления оставалось неизвестным.

Как установили полицейские, в начале 1995 года он выехал за пределы Мордовии. В республику он вернулся с целью совершения убийства, после чего вновь покинул регион и скрывался в различных субъектах. В 2012 году мужчина был объявлен в межгосударственный розыск.

С целью установления местонахождения обвиняемого сотрудники Управления уголовного розыска осуществили более 15 служебных выездов в регионы России. В результате комплекса мероприятий обвиняемый был задержан в Ленинградской области. Мужчина проживал под чужими анкетными данными и документами, выданными на другое имя.

В настоящее время он доставлен в Мордовию. Расследованием уголовного дела занимается СУ СКР по РМ.