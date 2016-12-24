Владимир Путин посетил координационный центр Правительства РФ

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Центр располагается в комплексе гостиницы «Украина» в Москве. 13 апреля экскурсию для Президента провел вице-премьер РФ Михаил Мишустин. Он рассказал, что сбор информации для центра проводится через портал «Госуслуги». Также данные поступают из Центров управления регионами.
«Это стратегическое направление на сегодня, – сообщил Михаил Мишустин. – Это обобщение, сбор обратной связи от граждан и соответствующие управленческие решения».
По словам Владимира Путина, координационный центр является «современным инструментом управления». «Все очень наглядно, дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства.
Также он подчеркнул, что обратная связь должна поступать из регионов: «Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась».
Президент РФ отметил важность правильного и полезного использования собранной информации: «Необходимо, чтобы реально нужная информация поступала в соответствующие информационные блоки и была бы использована для организации работы, принятия решений и корректировки этих решений».
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