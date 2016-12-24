«Биохимик» разрабатывает уникальный для России антибиотик широкого спектра действия

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13 апреля в ходе рабочей поездки в Мордовию полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров вместе с Врио Главы Республики Мордовия Артёмом Здуновым посетил завод «Биохимик». Предприятие является одним из лидеров отечественной фарминдустрии в области производства антибактериальных и противовирусных препаратов. Завод активно участвует в решении важнейших задач по обеспечению лекарственной безопасности страны, в том числе в рамках программы импортозамещения, выпускает инновационные лекарственные средства. Каждый год в линейке появляется порядка 60 новых препаратов для лечения различных заболеваний. Так, в 2020 году на заводе всего за три месяца был оперативно разработан и произведен препарат противовирусного действия от коронавирусной инфекции Арепливир.
О работе предприятия полпреду рассказали председатель Совета директоров ГК «ПРОМОМЕД» Петр Белый и исполнительный директор АО «Биохимик», входящего в ГК «ПРОМОМЕД», Дмитрий Земсков. Петр Белый отметил, что сейчас завод разрабатывает уникальный для России антибиотик широкого спектра действия, и к концу этого года будет запущено производство полного цикла препаратов для лечения онкологических заболеваний.
На заводе Игорь Комаров и Артём Здунов осмотрели цех по производству активных фармацевтических субстанций для производства антибиотиков нового поколения и научно-производственную площадку, где разрабатывают новые лекарства.
Для удовлетворения потребностей российских медицинских учреждений с сентября 2020 г. завод увеличил объем производства Арепливира в 10 раз - со 100 тыс. до 1 миллиона упаковок в месяц; вводятся новые мощности для масштабирования производства до 2 миллионов упаковок препарата в месяц.
Также в феврале 2021 года здесь открылось производство ампул (площадь 2700 кв. м), оснащенное передовым оборудованием, что позволило увеличить производство готовых лекарственных средств в ампулах в 2 раза – до 15 миллионов единиц в месяц (более 173 миллионов ампул в год). Среди выпускаемых препаратов: Эноксапарин и Надропарин, остро востребованные для лечения COVID-19, Дексаметазон, применяемый для купирования цитокинового шторма, и многие другие госпитальные препараты.
Во втором полугодии 2020 года АО «Биохимик» в целом на 32% увеличило производство антибиотиков для лечения последствий коронавирусной инфекции.
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