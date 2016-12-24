Тучные нивы министра Медянкина

Бывший руководитель Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обвиняется в получении взятки и хищении 3,6 миллиона рублей

Еще один министр правительства Владимира Сушкова на минувшей неделе сменил просторный персональный кабинет на камеру следственного изолятора. Под уголовное преследование угодил бывший руководитель Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Юрий Медянкин (он был уволен с государственной службы Указом Главы РМ накануне задержания). Экс-министр обвиняется по привычным для руководящей среды статьям - взятка, хищение с помощью мошенничества бюджетных средств и злоупотребление должностными полномочиями.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ трудно отнести к лидерам событийной активности. Соответственно, и персона министра Медянкина не часто «светилась» в информационном поле республики. Гораздо большую узнаваемость он имел в качестве главы Краснослободского района Мордовии, которым руководил на протяжении 13 лет - с января 2004 года по ноябрь 2017-го. Как известно, уроженцы этого района последние восемь лет стояли у кормила власти в РМ, а потому в полной мере оценили руководящие способности земляка и выдвинули его на министерский пост.

Фокус с бюджетными деньгами Юрий Медянкин, по версии следствия, провернул в 2020 году. В октябре 2019 года между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ и тольяттинской фирмой «АвтоСтрой» был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ по документации составляла более 7,4 миллиона рублей.

В декабре 2020 года фирма отчиталась о выполненных обязательствах по контракту. Министр Медянкин подписал все принимающие документы, и «АвтоСтрой» получил из бюджета «заработанные» миллионы.

Только вот оперативники Управления ФСБ РФ по РМ оказались не согласны с такой идиллической оценкой исполненного контракта. Следствие располагает данными, что значительную часть работ «АвтоСтрой» фактически не произвел, а деньги за них получил - порядка 3,6 миллиона рублей. Это почти половина стоимости госконтракта! Но министр Медянкин, прекрасно зная реальное положение дел, эти фантомные работы принял как проведенные в действительности, а возникшие из воздуха миллионы рублей участники коррупционного сговора просто поделили между собой. По делу в качестве сообщников чиновника проходят директор «АвтоСтроя» Вадим Васильев и начальник участка фирмы Виталий Зорькин.

Но Юрий Васильевич недаром 13 лет возглавлял Краснослободский район, чтобы упустить возможность за чужой счет обустроить и родные угодья. Хищение бюджетных денег в сговоре - это одно, а облагораживание подрядчиком поместья в благодарность за «теневую сделку» - совсем иной коленкор. Эдакая дань уважения сановному могуществу покровителя. Следствие считает, что «в период с февраля по декабрь 2020 года Медянкин получил от представителей ООО «АвтоСтрой» взятку в виде оказания ему услуг на общую сумму более 190 000 рублей путем выполнения работниками ООО «АвтоСтрой» землеустроительных работ на принадлежащих Медянкину и его родственникам земельных участках, расположенных на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия».

Как написал телеграм-канал «Мордовский шпиль», «товарищ Медянкин за бюджетные деньги благоустроил окрестности своего жилища и на этом ещё и «подзаработал». «Голубой воришка» Альхен и Остап Ибрагимович нервно курят в сторонке».

Следственный комитет по РМ на основании материалов УФСБ России по Мордовии возбудил уголовные дела в отношении бывшего министра по статьям «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество в составе организованной группы». Максимальный срок заключения по этим статьям в сумме превышает четверть века, что для 56-летнего Юрия Медянкина выглядит совсем не обнадеживающе. Судя по высказываниям в суде, экс-министр даже готов частично признать вину, но только в некоторых «шероховатостях», допущенных при работах. А вот факт коррупционного «распила» с подрядчиком бюджетных денег Медянкин пока признавать не желает, как и получение взятки от «благодарных партнеров» в виде работ по благоустройству родных угодий.

В итоге Ленинский суд Саранска по ходатайству следствия заключил бывшего министра под стражу на срок по 5 июня 2021 года включительно.

Справка «ВС»

Медянкин Юрий Васильевич родился 28 января 1965 года в деревне Желтоногово Краснослободского района.

Образование высшее, окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Ветеринария» и Московский институт правовой экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С января 2004 года по ноябрь 2017 года работал главой администрации Краснослободского муниципального района.

3 ноября 2017 года Указом Главы Республики Мордовия назначен на должность министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. Уволен с государственной службы 7 апреля 2021 года.

Женат, имеет двоих сыновей.