В Саранске стартует ежегодная акция «Чистый город»

На этой неделе в Саранске стартуют субботники в рамках ежегодной акции «Чистый город». Традиционно к ней присоединяются предприятия различных форм собственности, горожане. Их помощь предприятиям городского коммунального комплекса и управляющим компаниям позволяет быстрее привести город в порядок после зимы.

«Обращаюсь к жителям города с просьбой с пониманием отнестись к нашему призыву и поучаствовать в субботниках. Они могут оказать посильную помощь в уборке городских территорий. Помогли прибраться около подъезда - спасибо. Помогли убрать скверик от мусора - большое спасибо. Если помогли убраться около своего офиса, здания или на какой-то улице - огромнейшее человеческое спасибо. Мы неволить никого, конечно же, не будем. Исходим из того, что город нужно убрать очень быстро. Надо сказать, люди каждый год откликаются, за что им искреннее спасибо», - сказал Пётр Тултаев.

Он также подчеркнул, что никто не перекладывает обязанности управляющих компаний или муниципальных предприятий на горожан, все структуры, которые задействованы в уборке города, занимаются этим в рабочем режиме.

«Сотрудники Администрации города будут выходить на субботники и в субботу, и в воскресенье. Конечно, с последующим предоставлением отгулов. Я прошу понимания. Осудить, конечно, может каждый, послать куда подальше - тоже. Но после того, как уберем те территории, где нам надо убраться. Мы, сотрудники Администрации, как нас называют - чиновники, должны показывать пример, кто бы что ни говорил. Правда, надо быть готовым к тому, что будут пальцем показывать, что пыль в глаза пускают. Мы пыль в глаза не пускаем, мы работаем так, как считаем нужным, помогаем в меру сил своих и возможностей - с лопатой в руках, метлой, с мешками. Если кто-то из критикующих выйдет с нами, встанет рядом - посмотрим через пять часов работы на него. Писать каждый может, а руками работать - не все», - высказался Пётр Тултаев.

Глава Саранска поручил Управлению градостроительства и архитектуры совместно с Административно-технической инспекцией в рамках своих полномочий обязать собственников торгово-офисных зданий привести фасады и входные группы в нормативное состояние. В случае игнорирования замечаний к ним будут применяться штрафные санкции. - «Забудьте свои кабинеты. Вы в постоянном режиме должны проводить обходы городских территорий, напоминать собственникам торгово-офисных зданий об их обязательствах».