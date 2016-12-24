Под видом полицейских завладели деньгами и ювелирными украшениями на 2 миллиона рублей

Кто ответит за разбитую брусчатку в Саранске?
В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после...
В Саранске заключены под стражу трое жителей г. Санкт-Петербурга, подозреваемые в совершении вымогательства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Осенью прошлого года в дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение 34-летнего уроженца Республики Молдова, проживающего в Мордовии, о странном происшествии с разорительным исходом. По словам потерпевшего, 23 сентября, когда он отъезжал от дома на автомобиле, ему на машине преградили дорогу неизвестные. После этого из авто вышли мужчины в форме сотрудников полиции и сообщили ему, что он задержан за совершение противоправного деяния. Для разбирательства они направились к нему в квартиру, где под угрозой применения насилия завладели его денежными средствами в размере одного миллиона рублей и ювелирными украшениями на сумму более 900 тысяч. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.
В ходе проводимых мероприятий личности подозреваемых установили. Они были задержаны в Санкт-Петербурге сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Мордовии и при содействии СОБР Управления Росгвардии. Свою вину в совершенном преступлении они не признают.
В настоящий момент в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после...
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