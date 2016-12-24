Застрелил пасынка на охоте

7 апреля в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение об обнаружении около пруда, расположенного в 1,5 км от села Стрелецкая Слобода, тела 17-летнего подростка с огнестрельным ранением бедра. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОМВД.

Как выяснили полицейские, в тот день 35-летний житель Саранска Евгений Баландин отправился на охоту со своим 17-летним пасынком - студентом факультета физической культуры педагогического университета им. Евсевьева. Местом охоты был выбран пруд недалеко от села Стрелецкая Слобода, где водятся утки. Когда мужчина с пасынком уже прибыли на место и закончили все приготовления, ружье марки «Байкал» неожиданно выстрелило. Как говорит Евгений Баландин, этот выстрел был непроизвольным. Дробь угодила в левое бедро юноши и задела артерию. Бывалый охотник пытался оказать первую помощь подстреленному парню, но она не спасла молодого человека, он скончался на месте ЧП от кровопотери.

Следственный комитет по РМ по факту гибели несовершеннолетнего возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Евгений Баландин был арестован, но не исключено, что в дальнейшем при выяснении всех обстоятельств произошедшей трагедии и проведении различных экспертиз дело может быть квалифицировано по более мягкой статье - «Причинение смерти по неосторожности». По ней наказание ограничивается 2 годами неволи.

Как утверждают знающие семью люди, Баландин хорошо относился к пасынку, которого воспитывал уже много лет и был ему как отец. По мнению знакомых, он никогда бы не смог сделать роковой выстрел умышленно.