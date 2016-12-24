Продажа запчастей обернулась потерей всех сбережений

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В Ромодановском районе полицейские проводят проверку по факту кражи денежных средств у 33-летнего местного жителя.
Он обратился в полицию в минувшие выходные. Как рассказал мужчина, на сайте «Авито» он разместил объявление о продаже запасных частей на автомобиль. После этого ему позвонил незнакомец, желающий приобрести товар. Собеседник попросил у жителя Ромоданова номер банковской карты и другие данные якобы для перевода денег за запчасти. Наш земляк озвучил необходимую информацию, включая цифры на обороте карты и пришедший в смс код. В результате с банковского счета мужчины были похищены все сбережения в сумме 276 тысяч рублей.
МВД по РМ напоминает об основных правилах при покупке и продаже товаров в интернете.
Используйте для совершения покупок в сети Интернет только проверенные магазины и ресурсы.
Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Ни один банк не будет по телефону спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.
Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.
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