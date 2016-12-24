Гол капитана

Артём Здунов результативно провел матч в качестве капитана сборной Мордовии

10 апреля в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» состоялся товарищеский гала-матч между сборной Мордовии и любительским футбольным клубом «Амкал». На поле, где проходили матчи чемпионата мира, сошлись легенды российского спорта, популярные футбольные обозреватели и блогеры. Команду Мордовии возглавил Врио Главы республики Артём Здунов, также в нее вошли легендарные футболисты Егор Титов и Дмитрий Аленичев. В качестве главного судьи в матче принял участие президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Егоров.



Футбольный клуб «Амкал» основал в 2018 году Герман Попков, блогер El Classico. Это блогерский проект, в котором участвуют популярные в социальных сетях персоны, доказавшие, что могут не только выступать в качестве обозревателей матчей, но и играть на достойном уровне. У большинства членов команды «Амкал» нет профессиональной спортивной подготовки. Ребята не преследуют амбициозных целей и не рвутся в большой футбол, однако их самоотдача и популярность привлекают тысячи молодых болельщиков, заполняющих стадионы.



В Саранске в субботу погода преподнесла игрокам и зрителям неприятный сюрприз - чуть больше пяти градусов тепла, проливной дождь на протяжении всего матча. Однако, как выяснилось, эти обстоятельства не помешали командам показать интересную игру, а зрителям насладиться этим зрелищем - по информации организаторов, матч посетили почти 10 тысяч человек. Основное время завершилось со счетом 6:6. Первый гол в ворота соперников на 6-й минуте забил Артём Здунов. Также лидер Мордовии реализовал пенальти во время дополнительного времени, однако гости были точнее - игра завершилась со счетом 8:10 в пользу «Амкала».



На послематчевой пресс-конференции было заявлено о планах по проведению матч-реванша на футбольном поле соперника.