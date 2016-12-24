В Саранске будет высажено полмиллиона цветов

Лицо с экрана
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В Саранске в этом году будет высажено почти полмиллиона различных видов цветов -бегонии, колеусы, цинерарии, бархатцы, петунии, канны, сальвии, флоксы, астры, и т.д. Общая площадь клумб составит почти 12 тысяч м2. Они будут иметь форму альпийских горок, символики города, сердечек, солнечных часов, тематических надписей.
На объектах вертикального озеленения на центральных улицах города будут установлены кашпо и металлические конструкции, в которых высадят сыше 60 тыясч различных цветков. Появятся также 57 объемно-каркасных композиций «Пирамида» и «Конус» с цветами.
Цветочная рассада в теплицах муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» уже сейчас готова к рассадке, но погодные условия в настоящее время не позволяют приступить к цветочной работе. Как только температура наружного воздуха позволит начать озеленение, сотрудники предприятий городского коммунального комплекса начнут высаживать цветы сначала в центральной части города, затем - в микрорайонах. Полностью завершить работы планируется в июне.
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