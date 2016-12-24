Сушкова возьмут в «Мордовэнерго»?

Ампулы на продажу
В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ
Бывший председатель правительства республики нашел себе новое место работы?
По информации телеграмм-каналов региональной локации, бывший председатель правительства республики Владимир Сушков может занять одну из руководящих должностей в «Мордовэнерго». Вот, например, какое сообщение приводит «Мордовский шпиль»:
«Недолго маялся без работы экс-глава мордовского правительства Владимир Сушков. Уволенный Здуновым за некомпетентность и непонятные финансовые схемы, он, по имеющейся у нас информации, уже подбирает себе теплое место в «Мордовэнерго».
Погрузивший республику в финансовый кризис и наделавший многомиллиардные долги для нее чиновник решил, видимо, что сделал недостаточно много для региона, и теперь он намерен блистать своими талантами в другой сфере. Нам уже становится страшно за столь светлое будущее мордовского филиала Россетей.
Мы ни на что не намекаем, но это весьма неоднозначная ситуация для принявшей экс-чиновника энергокомпании. Хочется надеяться, что она учла все риски и не забыла, что компетентные органы сейчас со всех сторон проверяют неоднозначные решения Сушкова в бытность его премьером. И совсем не ясно, что будет итогом этих проверок. Особенно учитывая, что происходит сейчас с бывшими членами его команды».
В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ
28 марта в онлайн-режиме были названы имена дипломантов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, прошедшего с 20 по 26...
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив
Жители города пожаловались мэру Тултаеву на дороговизну продуктов на ярмарке выходного дня
На совещании у Артёма Здунова обсудили перспективы развития региональной IT-индустрии
Артём Здунов провёл совещание по паводковой ситуации в Мордовии
В Мордовии прибавку к пенсии ждут 22351 человек
Фигуранты громких уголовных дел меняют «прописку»
Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске
В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников