Сушкова возьмут в «Мордовэнерго»?

Бывший председатель правительства республики нашел себе новое место работы?

По информации телеграмм-каналов региональной локации, бывший председатель правительства республики Владимир Сушков может занять одну из руководящих должностей в «Мордовэнерго». Вот, например, какое сообщение приводит «Мордовский шпиль»:

«Недолго маялся без работы экс-глава мордовского правительства Владимир Сушков. Уволенный Здуновым за некомпетентность и непонятные финансовые схемы, он, по имеющейся у нас информации, уже подбирает себе теплое место в «Мордовэнерго».

Погрузивший республику в финансовый кризис и наделавший многомиллиардные долги для нее чиновник решил, видимо, что сделал недостаточно много для региона, и теперь он намерен блистать своими талантами в другой сфере. Нам уже становится страшно за столь светлое будущее мордовского филиала Россетей.

Мы ни на что не намекаем, но это весьма неоднозначная ситуация для принявшей экс-чиновника энергокомпании. Хочется надеяться, что она учла все риски и не забыла, что компетентные органы сейчас со всех сторон проверяют неоднозначные решения Сушкова в бытность его премьером. И совсем не ясно, что будет итогом этих проверок. Особенно учитывая, что происходит сейчас с бывшими членами его команды».