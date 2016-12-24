Министр Медянкин за бюджетные деньги благоустроил окрестности своего жилища

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Любопытные подробности по делу бывшего Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Юрия Медянкина (он был уволен с госслужбы 7 апреля) сообщил телеграмм-канал «Мордовский шпиль».
«Нюансы дела Медянкина. Оказывается, по мнению следствия, что он не просто украл часть денег на расчистке русла реки Шапа.
Вся эта расчистка производилась рядом с домом, где проживал товарищ Медянкин. То есть за бюджетные деньги министр благоустроил окрестности своего жилища, и на этом ещё и "подзаработал". "Голубой воришка" Альхен и Остап Ибрагимович нервно курят в сторонке».
Напомним, Юрий Медянкин был задержан по подозрению в хищении свыше трех миллионов рублей из бюджета, которые «нарисовались» из приписок при работах по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе.
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