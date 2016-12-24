Заказчики и подрядчики

Прокуратура республики выявила более 400 нарушений при реализации федеральных проектов в Мордовии

7 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике с участием руководителей силовых структур, министерств и надзорных ведомств.



Основной темой заседания стала оценка эффективности работы по выявлению нарушений при обеспечении жильем детей-сирот в соответствии с законодательством РФ. Сегодня в республике в очереди стоят 1043 человека. Для обеспечения их квартирами Мордовии необходимо порядка 1 миллиарда рублей. Прокуроры находят нарушения даже в этой сфере. Так, в одном из муниципальных районов выявлено, что местные власти приобрели квартиру за 1 миллион 300 тысяч рублей при фактической ее стоимости не более 650 тысяч рублей. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.



Врио Главы Мордовии отметил, что в таких случаях никакого снисхождения быть не должно. «Никого к совести призывать не будем точно. Если это преступление имело место, по всей строгости закона надо наказать, - заявил Артём Здунов. – У таких людей нет ничего святого. При наличии небольшого объема денежных средств еще такими растратами занимаются».



Также на совещании обсудили правонарушения, в том числе коррупционного характера, выявленные в ходе реализации национальных и федеральных проектов. В деятельности заказчиков и подрядчиков только прокуратурой республики найдено более 400 нарушений законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лиц, 68 – к административной, возбуждено 9 уголовных дел. Самым частым нарушением стали факты принятия и оплаты фактически невыполненных работ и неэффективное использование выделенных бюджетных средств.