Заказчики и подрядчики

Триумфальный результат
Уроженка Мордовии завоевала три медали на Чемпионате России по биатлону, в том числе золотую в гонке преследования
Прокуратура республики выявила более 400 нарушений при реализации федеральных проектов в Мордовии
7 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике с участием руководителей силовых структур, министерств и надзорных ведомств.
Основной темой заседания стала оценка эффективности работы по выявлению нарушений при обеспечении жильем детей-сирот в соответствии с законодательством РФ. Сегодня в республике в очереди стоят 1043 человека. Для обеспечения их квартирами Мордовии необходимо порядка 1 миллиарда рублей. Прокуроры находят нарушения даже в этой сфере. Так, в одном из муниципальных районов выявлено, что местные власти приобрели квартиру за 1 миллион 300 тысяч рублей при фактической ее стоимости не более 650 тысяч рублей. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.
Врио Главы Мордовии отметил, что в таких случаях никакого снисхождения быть не должно. «Никого к совести призывать не будем точно. Если это преступление имело место, по всей строгости закона надо наказать, - заявил Артём Здунов. – У таких людей нет ничего святого. При наличии небольшого объема денежных средств еще такими растратами занимаются».
Также на совещании обсудили правонарушения, в том числе коррупционного характера, выявленные в ходе реализации национальных и федеральных проектов. В деятельности заказчиков и подрядчиков только прокуратурой республики найдено более 400 нарушений законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лиц, 68 – к административной, возбуждено 9 уголовных дел. Самым частым нарушением стали факты принятия и оплаты фактически невыполненных работ и неэффективное использование выделенных бюджетных средств.
Уроженка Мордовии завоевала три медали на Чемпионате России по биатлону, в том числе золотую в гонке преследования
В село Белозерье Ромодановского района впервые в истории Мордовии приехал руководитель региона
17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа
Уроженка Мордовии взяла серебро в спринте на Чемпионате России по биатлону
Минздрав республики будет увеличивать пропускную способность пунктов вакцинации от коронавируса
Фигуранты громких уголовных дел меняют «прописку»
Туристы по возвращении в Мордовию не спешат делать тесты на ковид
Артёму Здунову представлен новый прокурор Мордовии Василий Щербаков
20 тысяч юных жителей республики отдохнут в летних оздоровительных лагерях Мордовии
Артём Здунов заявил о необходимости разработать стратегию развития для проблемных производств республики