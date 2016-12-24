Министра Медянкина взяли за хищение трех миллионов рублей

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По подозрению в хищении свыше трех миллионов рублей из бюджета задержан исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Юрий Медянкин. Cледственный комитет по РМ на основании материалов УФСБ России по Республике Мордовия возбудил уголовное дело по статьям мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
По версии следствия, в 2019 году между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия и ООО «АвтоСтрой» был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ согласно документации составила более 7,4 миллионов рублей. В последующем согласно актам о приемке выполненных работ указанная сумма в полном объеме была перечислена на счет организации. При этом работы по перевозке на полигон грузов I класса (кустарников и ила) общей стоимостью более 3,6 миллионов рублей выполнены не были. Похищенными денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.
По подозрению в совершении преступлений задержаны двое представителей коммерческой организации и исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов и возможных соучастников подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.
Справка «ВС»
Медянкин Юрий Васильевич родился 28 января 1965 года в деревне Желтоногово Краснослободского района.
Образование высшее, закончил Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева по специальности « Ветеринария» и Московский институт правовой экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С января 2004 года по ноябрь 2017 года работал главой администрации Краснослободского муниципального района.
3 ноября 2017 года Указом Главы Республики Мордовия назначен на должность Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.
Женат, имеет двоих сыновей.
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