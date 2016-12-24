7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым выделил 9 млрд. рублей на частичную компенсацию затрат производителям сахара и подсолнечного масла. Субсидии позволят зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов.

Подписанное премьером страны распоряжение напрямую касается и Мордовии. Ромодановский сахарный завод входит в десятку крупнейших подобных предприятий в России. Две трети произведенного здесь сахарного песка реализуется за пределами региона, причем не только на внутреннем рынке.

Врио Главы Мордовии отметил высокую значимость подписанного документа. «Для нас очень важно, что государство поддерживает сахаропроизводителей – сейчас это особенно своевременно, - подчеркнул Артём Здунов. - Это помощь к предстоящему производственному сезону – для увеличения посевных площадей сахарной свеклы, объемов производства, создания новых рабочих мест. Думаю, в этих условиях урожай нынешнего года позволит удовлетворить потребности в сахаре и пищевой промышленности, и населения, а что особенно значимо – удержать цену на этот социально значимый продукт».

«Мы поддерживаем позицию Правительства России, поэтому заключили соглашения с торговыми сетями о реализации сахара по фиксированной цене - 36 рублей за килограмм. Запасы сахара в республике составляют 48 тысяч тонн. В этом году посевные площади сахарной свеклы увеличатся на 17 %. Сахар мы производим экстра-класса, который подходит для любых технологических процессов», - отметил директор «Ромодановосахара» Александр Атласов.

Напомним, принятое решение о субсидировании производителей сахара и масла входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством по поручению Президента страны Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрей Белоусова.