Центр управления регионом РМ помогает местным жителям убрать лед во дворах

Специалисты ЦУР РМ фиксируют в соцсетях обращения граждан и передают их в профильные ведомства для принятия мер, контролируя сроки выполнения поставленных задач.

После наступления весны таяние льда и снега стало доставлять неудобства жителям республики. О проблемах, которые необходимо решить, коммунальные службы получали информацию из различных источников, в том числе от пользователей соцсетей.

Например, в одном популярном паблике «ВКонтакте» появился пост от жителей Саранска про, как они выразились, «безобразное содержание придомовой территории». Речь шла об одном из дворов по ул. Волгоградской.

«Ледяные колеи, глубокие с острыми как лезвие краями», – пишут авторы поста. В первую очередь эти колеи представляли опасность для автомобилей, угрожая повреждением шин.

Информация была передана в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РМ. Спустя некоторое время его представители ответили, что дорога во дворе будет расчищена силам домоуправления №31.

«Спасибо за информационное взаимодействие и за помощью в решении коммунальных проблем», – ответили авторы обращения, подтвердив факт выполнения работы.

Если вы столкнулись с подобными проблемами, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. ЦУР РМ поможет принять меры и расскажет, что сделано.