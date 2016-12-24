Центр управления регионом РМ помогает местным жителям убрать лед во дворах

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Бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов хочет исправить свои «ошибки»
Специалисты ЦУР РМ фиксируют в соцсетях обращения граждан и передают их в профильные ведомства для принятия мер, контролируя сроки выполнения поставленных задач.
После наступления весны таяние льда и снега стало доставлять неудобства жителям республики. О проблемах, которые необходимо решить, коммунальные службы получали информацию из различных источников, в том числе от пользователей соцсетей.
Например, в одном популярном паблике «ВКонтакте» появился пост от жителей Саранска про, как они выразились, «безобразное содержание придомовой территории». Речь шла об одном из дворов по ул. Волгоградской.
«Ледяные колеи, глубокие с острыми как лезвие краями», – пишут авторы поста. В первую очередь эти колеи представляли опасность для автомобилей, угрожая повреждением шин.
Информация была передана в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РМ. Спустя некоторое время его представители ответили, что дорога во дворе будет расчищена силам домоуправления №31.
«Спасибо за информационное взаимодействие и за помощью в решении коммунальных проблем», – ответили авторы обращения, подтвердив факт выполнения работы.
Если вы столкнулись с подобными проблемами, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. ЦУР РМ поможет принять меры и расскажет, что сделано.
Бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов хочет исправить свои «ошибки»
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