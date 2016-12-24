Пенсионер в Саранске стал богаче в библиотеке на 100 фальшивых долларов

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Бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов хочет исправить свои «ошибки»
В дежурную часть полиции Саранска на минувшей неделе поступило сообщение менеджера банка об обнаружении поддельной денежной банкноты номиналом 100 долларов США. Полицейские установили, что купюра была принята от 65-летнего жителя поселка Озерный.
Как пояснил пенсионер, банкноту в 100 долларов он нашел в библиотеке. Около месяца назад пожилой человек пришел в читальный зал, взял книгу из библиотечного фонда и обнаружил между страниц валютный «подарок». Мужчина никому об этой находке не сказал, забрал купюру себе, а потом решил обменять в банке.
Чем закончится для него расследование по факту сбыта фальшивки, можно только предполагать. Но «легенду» он изложил нетривиальную.
Бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов хочет исправить свои «ошибки»
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