Сотрудники уголовного розыска взяли цыганку, приезжавшую в Саранск на воровскую «гастроль»

В марте к полицейским Саранска пришла 50-летняя местная жительница, которая сообщила о краже у нее денежных средств в сумме 80 тысяч рублей. Как пояснила заявительница, в день совершения преступления она находилась на Центральном рынке. Собираясь расплачиваться за покупки, женщина обнаружила пропажу кошелька.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ установили, что к краже причастна жительница Саратовской области, посетившая Саранск со своего рода воровскими гастролями. В столицу Мордовии представительница цыганской народности приехала вместе со знакомыми на их автомобиле именно с целью совершения преступления. В городе женщина остановилась на съемной квартире и выбрала местом приложения своих криминальных способностей Центральный рынок. Здесь она приметила подходящую жертву, незаметно разрезала ее сумку и похитила кошелек с деньгами.

После совершения преступления подозреваемая уехала обратно в Саратовскую область, где и была задержана сотрудниками уголовного розыска. Ранее она была судима за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время в Саранске возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Свою вину в содеянном женщина признала полностью и возместила причиненный ущерб.