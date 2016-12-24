Вернуть классных специалистов

На совещании у Артёма Здунова обсудили перспективы развития региональной IT-индустрии

5 апреля Врио Главы Республики Артём Здунов провел рабочую встречу с предпринимателями в области высоких технологий. Мобильные операторы, руководители крупных IT-компаний и профильные министры обсудили проблемы в региональной отрасли и перспективы развития.

Артём Здунов напомнил, что идет активная работа над созданием стратегии социально-экономического развития республики, и развитие информационных технологий - один из ее флагманов. «В этой сфере большое количество рабочих мест. IT-индустрия способна помочь вернуть многих высококлассных специалистов на малую Родину при наличии в республике соответствующих условий. Мы, как правительство, должны понять, какие комфортные и благоприятные условия мы должны создать для вас», - отметил руководитель региона.

Сотовые операторы, в частности, сообщили, что для улучшения качества связи и скорости передачи данных им необходимо строить новые станции. Есть сложности с их размещением: иногда оборудование приходится устанавливать в гаражных массивах и на крышах жилых зданий. Одна из причин трудностей с получением земельных участков для размещения объектов связи в том, что они просто не запланированы градостроительными документами, утвержденными на уровне муниципалитетов. Артём Здунов поручил создать рабочую группу и при участии Минстроя и Минсвязи республики решить эту проблему.

Важную тему кадрового обеспечения IT-индустрии поднял руководитель компании «Байтекс» Дмитрий Карасев. Он рассказал, что 6 крупнейших компаний этой сферы готовы ежегодно принимать на работу до 300 квалифицированных сотрудников, и спрос этот постоянно растет. Программы в средних и высших учебных заведениях просто не успевают за динамично развивающейся отраслью. Решением может стать партнерство с движением WorldSkills, в рамках которого можно разработать короткие, но максимально быстро адаптируемые спецкурсы. Также существует проблема с рабочими пространствами: компаниям нужны современные офисы открытого типа с определенными системами вентиляции, энергоснабжения и пропускной способностью интернет-соединения - таких в наличии немного, а расценки на их аренду сильно завышены.

Разговор получился очень содержательным. Исполняющему обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Алексею Грибанову было поручено изучить практики государственной поддержки IT-сферы в других регионах и подготовить конкретную программу действий в этом направлении.

Артём Здунов поручил детально отработать все предложения, прозвучавшие при обсуждении. Кроме того, Врио Главы Мордовии заверил, что такие встречи будут проходить на регулярной основе.