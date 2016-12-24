«Не брала!»

Экс-директор Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает получения взяток

Дело о взятках экс-директора Саранского медицинского колледжа Елены Орловой приблизилось к судебной развязке. Как сообщил Следственный комитет по РМ, «несмотря на непризнание обвиняемой вины в инкриминируемых деяниях, следователями СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изобличающих ее в содеянном». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу.

Коррупционный скандал в Саранском медицинском колледже грянул в сентябре прошлого года, уже по окончании приемной кампании. По информации следствия, прямо в здании колледжа Елена Орлова несколько раз получала от жителей республики взятки за прием на учебу в колледж. Деньги директору колледжа в августе 2020-го передавали родители будущих студентов. Примечательно, что все фигурирующие в деле эпизоды взяток связаны с поступлением на специальность «Сестринское дело». При этом коррупционные «тарифы» различались. Например, зачисление за счет бюджетных средств стоило от 45 до 50 тысяч рублей. В случаях с приемом на платное отделение «вознаграждение» было поменьше - от 15 до 40 тысяч рублей. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, за несколько дней Елена Орлова получила взяток на общую сумму 245 тысяч рублей.

К слову, на специальность «Сестринское дело» в прошлом году колледж принял на обучение аж 140 студентов - настоящий рекорд за долгие годы образовательного процесса. Сейчас в Саранском медицинском колледже учатся свыше 700 студентов по шести направлениям - Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация, Стоматология профилактическая. Самая популярная специальность - «Сестринское дело». При этом официальная стоимость обучения на платной основе в колледже составляет не менее 40 тысяч рублей в год.

До суда представители Следственного комитета по РМ просили заключить Елену Орлову под стражу. Ходатайство обосновывалось тем, что на свободе она может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу. Сама Елена Орлова и ее адвокат, разумеется, были против отправки в СИЗО, а прокурор не настаивал на жесткой мере пресечения. В итоге экс-директора колледжа отправили под домашний арест, где она и дожидалась начала судебного процесса.