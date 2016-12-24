Физики Республиканского лицея завоевали 9 дипломов Всероссийской олимпиады школьников!

В Саранске выбрали Мисс университета
12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021»
В Тюмени состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике, которая включала экспериментальный и теоретический туры, процедуру показа работ. В состязании принимали участие 428 школьников из 58 регионов России. Мордовию представляла команда из 19 юных физиков Республиканского лицея.
4 апреля в онлайн-режиме состоялась церемония закрытия олимпиады, на которой были объявлены победители и призеры. По итогам напряженного интеллектуального состязания наши ребята завоевали 8 призовых мест и одну абсолютную победу!
Абсолютный победитель в параллели 10-х классов
Пермяков Максим, 10А - Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Призёры в параллели 9-х классов
Потапов Егор, 8А - Республика Мордовия, г. Саранск
Гаврилов Даниил, 8А - Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
Суханкин Иван, 9А - Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Александровка
Голубев Владимир, 9В - Республика Мордовия, г. Саранск
Гимаев Азамат, 9А - Республика Башкортостан, г. Октябрьский
Призёры в параллели 10-х классов
Беспятый Илья, 10А - Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск
Аль-Хадж Аюб Салех, 10А - Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Лобановка
Призёры в параллели 11-х классов
Ящинская Елизавета, 11А - Пензенская область, г. Пенза
Всем победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников предоставляется право внеконкурсного зачисления в вузы на специальности, соответствующие профилю олимпиады, без сдачи ЕГЭ по профильному предмету.
12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021»
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