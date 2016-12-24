Физики Республиканского лицея завоевали 9 дипломов Всероссийской олимпиады школьников!

В Тюмени состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике, которая включала экспериментальный и теоретический туры, процедуру показа работ. В состязании принимали участие 428 школьников из 58 регионов России. Мордовию представляла команда из 19 юных физиков Республиканского лицея.

4 апреля в онлайн-режиме состоялась церемония закрытия олимпиады, на которой были объявлены победители и призеры. По итогам напряженного интеллектуального состязания наши ребята завоевали 8 призовых мест и одну абсолютную победу!

Абсолютный победитель в параллели 10-х классов

Пермяков Максим, 10А - Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Призёры в параллели 9-х классов

Потапов Егор, 8А - Республика Мордовия, г. Саранск

Гаврилов Даниил, 8А - Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Суханкин Иван, 9А - Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Александровка

Голубев Владимир, 9В - Республика Мордовия, г. Саранск

Гимаев Азамат, 9А - Республика Башкортостан, г. Октябрьский

Призёры в параллели 10-х классов

Беспятый Илья, 10А - Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск

Аль-Хадж Аюб Салех, 10А - Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Лобановка

Призёры в параллели 11-х классов

Ящинская Елизавета, 11А - Пензенская область, г. Пенза

Всем победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников предоставляется право внеконкурсного зачисления в вузы на специальности, соответствующие профилю олимпиады, без сдачи ЕГЭ по профильному предмету.